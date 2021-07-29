«Добро пожаловать на новую родину!» США эвакуируют своих помощников из Афганистана

После оформления документов и медицинского освидетельствования, которые займут порядка семи дней, они начнут новую жизнь в Америке. Всего в рамках операции "Убежище для союзников" в США могут переехать 50 тыс. афганцев или даже больше. 20 тыс. из них - бывшие сотрудники, работавшие по контрактам с американскими военными, остальные - их близкие.

Первый самолет, на борту которого находились 200 афганских переводчиков и другой местный персонал, работавший на американскую армию, а также члены их семей, приземлился на военной базе Форт-Ли в штате Вирджиния. Об этом пишет Русская служба BBC.

Вашингтон решил не оставлять этих людей на произвол судьбы и талибов. Они получат специальные иммиграционные визы (SIV), позволяющие ввезти в США семью.

Заместитель советника президента по внутренней безопасности Русс Траверс сообщил, что визы уже получили около 2,5 тыс. человек, включая прилетевших в пятницу. "Я с радостью говорю им: добро пожаловать на новую родину!" - сказал госсекретарь Энтони Блинкен, заверив, что США сполна используют все свои дипломатические и экономические возможности, чтобы продолжить оказывать поддержку афганскому народу.

По словам Траверса, все прибывшие прошли тщательную проверку их прошлого и сдали тесты на Covid-19. Те из них, кто еще не привился, сделают это в Форт-Ли. Работу с иммигрантами там будут вести около 300 сотрудников, рассказал министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, на американцах лежит моральный долг помочь тем, кто им помогал.