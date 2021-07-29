Пожары в Турции: зажигалка в руках террориста разрушительнее атомной бомбы

Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:43

В рамках борьбы с лесными пожарами в Турции локализованы 57 из 71 очага возгорания. Глава МИД страны заявил, что по поручению президента Эрдогана началось расследование причин возникновения пожаров. «Дыма со временем становилось больше, гуще, и очень быстро гарью наполнился воздух. Мы плавали в море, когда на воду стали опускаться хлопья из пепла. Появились пожарные вертолеты и самолеты, частота их пролетов над береговой линией увеличивалась с каждым часом», - делятся своими впечатлениями о пожарах в Турции отдыхающие там туристы.

Всего пожары зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сообщали о четырех погибших, а также о 183 получивших ожоги разной степени тяжести. Жара как основная причина пожаров никуда, разумеется, не исчезла. Но немалую роль в экологическом бедствии, охватившем Турцию, играют и поджигатели. Страна столкнулась с экологическим терроризмом, когда группировки боевиков отложили в сторону автоматы и взяли в руки канистры с бензином. Как пишут турецкие СМИ, по подозрению в поджоге уже задержаны несколько человек, причем некоторых полиции пришлось в буквальном смысле отбивать от разъяренного населения. В турецких соцсетях распространена версия, что к пожарам причастна марксистская организация «Дети огня» (Ateşin Çocukları İnisiyatifi). Именно она взяла на себя ответственность за поджоги осенью прошлого года в провинции Хатай, заявив: «Мы приветствуем священный огонь в Хатае. Теперь никакие слова или ложь не помешают мести достичь ваших домов...». А годом ранее, в 2019-м, организовала минимум 19 поджогов в различных провинциях Турции.

Что примечательно, организация тесно связана с террористической Рабочей партией Курдистана (ПКК). Да что там связана – есть убедительные доказательства, что она - один из филиалов ПКК. И поджоги вполне вписываются в теракты и диверсии, которые организуются этой группировкой против Турции везде, где это возможно. Экологический террор, который сейчас развязан дочерними филиалами ПКК, оружие новое и крайне опасное. В первую очередь из-за малой затратности и больших проблем с предотвращением подобных действий. «Используйте зажигалку, это неотразимое оружие 21-го века, чтобы распространить поджоги повсюду. Инициатива в ваших руках. Зажигалка в руке стоит атомной бомбы», - утверждают идеологи Ateşin Cocukları İnisyatifi в социальных сетях.