В Армении будут сажать в тюрьму за оскорбление политиков

Парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в Уголовный кодекс страны. Теперь за оскорбления политиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех месяцев, сообщает ТАСС.

Поправки приняли в двух чтениях. Действующее законодательство Армении предусматривает штрафы за оскорбление личности в размере от 100 до 3 000 минимальных зарплат (минимальная зарплата в Армении установлена в размере 68 тыс. драмов, около $140). После принятия изменений в УК страны за повторные оскорбления одного и того же лица, в том числе занимающегося журналистской, общественной, политической деятельностью, будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от одного до трех месяцев.

Фракция «Процветающая Армения» бойкотировала заседание парламента на тему поправок, объяснив это тем, что в документе четко не прописано, что именно считается оскорблением.