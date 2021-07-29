Джейхун Байрамов созвал азербайджанских дипломатов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 30 июля встретился с руководителями диппредставительств страны за рубежом, включая новоназначенных послов. На встрече также присутствовал руководящий состав министерства, сообщает пресс-служба МИД.

Согласно информации, министр Джейхун Байрамов, отметив, что это самый важный период в истории независимости Азербайджана, выразил признательность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за победу в Отечественной войне, упомянул доблестную национальную армию, подчеркнув, что азербайджанский народ преклоняется перед памятью шехидов, погибших за целостность Родины.

Министр поздравил новоназначенных послов. Джейхун Байрамов рассказал о предстоящих задачах на фоне вызовов современности в текущем постконфликтном этапе в рамках внешнеполитического курса, определенного главой государства, исходя из национальных интересов Азербайджана.

Министр отметил основные направления деятельности диппредставительств Азербайджана в нынешней динамично меняющейся ситуации.

Джейхун Байрамов проинформировал глав диппредставительств о проделанной работе по повышению эффективности деятельности в различных сферах, дал им советы и поручения по этому поводу.