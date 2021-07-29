Евросоюз начал готовиться к глобальной катастрофе

Документ адресован застройщикам автомобильных и железных дорог, электростанций и других объектов. Они должны гарантировать надежность конструкций при наводнениях или засухе.

Еврокомиссия разработала руководство для предприятий, которые должны провести проверку новых проектов дорожной инфраструктуры и энергетики на прочность. В условиях глобального потепления объекты должны соответствовать требованиям безопасности. Об этом сообщает Reuters.

В руководстве указано, какие именно требования необходимо соблюсти, а также какое оборудование следует применять для борьбы с последствиями изменений климата.

Предприятия смогут получить на эти нужды дополнительную финансовую поддержку из специального фонда ЕС. При должном уровне экологизации и устойчивости рассчитывать можно на помощь в размере 17,5 миллиарда евро.

Застройщики должны учитывать риски, которые связаны с грядущим изменением климата. В случае выявления «слабых мест» они могут корректировать строительство дорог, железнодорожных путей и предприятий энергетики, в частности менять конструкции объектов с тем, чтобы они стали более устойчивыми к высоким температурам.

К скорейшему принятию этих рекомендаций Евросоюз подтолкнули катастрофические наводнения в ряде стран Европы, даже самых благополучных, таких как Германия и Бельгия.