Россиянка почти год болела коронавирусом и помогла врачам изучить мутации

Российские исследователи выявили мутации, которые позволяют вирусу обходить иммунную систему человека. Об этом сообщает оперштаб со ссылкой на пресс-служба Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

Исследователи Сколтеха, петербуржских научных и медицинских учреждений, а также из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова последний год изучали самый продолжительный известный случай заболевания инфекцией. Россиянка с ослабленным иммунитетом болела 318 дней, пишет «Комсомольская правда».

В ее случае коронавирус непрерывно мутировал, таким образом надолго задерживаясь в организме. По данным ученых, ковид способен накопить мутации, помогающие обходить иммунный ответ.

После нескольких анализов врачи заключили, что пациентка заражена одним и тем же коронавирусом. Всего в организме россиянки появилось 40 мутаций.

Врачи отметили, что стремительная эволюция указывает на адаптацию вируса в организме и закреплению мутаций, которые помогали ему выживать и размножаться.