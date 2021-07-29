Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты

В Исламабаде нашли тело дочери высокопоставленного пакистанского дипломата. Об этом сообщает Reuters.

В убийстве 27-летней Нур Мукадам обвиняют ее приятеля Захира Джаффера, гражданина США и члена одной из самых богатых семей Пакистана. По данным следствия, мужчина заманил жертву к себе домой, продержал ее там два дня, а затем жестоко расправился с девушкой.