Сотрудники Насиминского районного управления полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, были задержаны трое подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств и метамфетамина («паты»). В результате операции, был задержан житель Баку Вугар Исмаилов. У него было обнаружено и изъято 11 грамм метамфетамина.

Затем сотрудники полиции задержали жителя Насиминского района Айдына Аллахвердиева, подозреваемого в продаже психотропных веществ В.Исмаилову.

В результате другой операции был задержан Бахруз Алиев, подозреваемый в продаже наркотических средств.

В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято около 600 г метамфетамина и 8 г героина. Он признался, что занимается продажей наркотиков.

Было установлено, что он приобрел их у гражданина зарубежной страны, с которым познакомился в социальных сетях.

По данным фактам проводится расследование.