Беспилотник-камикадзе атаковал судно израильской компании: есть погибшие

Судно израильской компании Mercer Street было атаковано беспилотником-камикадзе, атак было две. Об этом со ссылкой на несколько источников в США и Израиле сообщают Associated Press, Walla и 12 канал израильского телевидения.

Одна атака закончилась безрезультатно, но во время второй атаки дрон сумел поразить мостик корабля. В результате погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии.

Как уточнил 12 телеканалу израильский источник, один из погибших – румын – был капитаном корабля. Собеседник заявил журналистам, что за атакой стоит Иран.

Официальные источники в Израиле, включая МИД и минобороны, пока не подтвердили эти сообщения.

Mercer Street подверглось нападению у берегов Омана в западной части Индийского океана. Судно следовало из Дар-эс-Салама (Танзания) в порт Фуджейры (ОАЭ) без груза на борту. Корабль принадлежит японской компании, но управляет им Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому бизнесмену Эялю Оферу.