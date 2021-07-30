Обнародованы детали генплана города Шуша

В связи с объявлением города Шуша заповедником в его генплане представлены предложения по особому планированию. Об этом спецпредставитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов сказал представителям Рабочих групп по транспорту, связи и высоким технологиям, по вопросам градостроительства и по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, во время их поездки в город, передает Trend.

Керимов отметил, что существует природная пограничная зона, которая окружает город. «При разработке генплана в первую очередь будет учтена дорожно-уличная сеть города. Большая часть из около 200 исторических памятников в Шуше будет восстановлена и отреставрирована. В центре города жизнь будет более оживленной и активной. Здесь будут расположены 4-5-этажные жилые и общественные здания, а также бизнес-центры. Также будет построен новый комплекс мечети, фундамент которой заложил президент Ильхам Алиев. Главная задача в том, чтобы в городе было комфортно, когда в него вернутся его жители», - сказал Керимов.