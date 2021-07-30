ВОЗ: дельта бушует уже в 132 странах

Вариант "дельта" COVID-19 был выявлен в 132 странах, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, об этом сообщает РИА Новости.

"Вариант "дельта" был выявлен уже в 132 странах", - сказал он.

По его словам, в пяти из шести регионов ВОЗ уровень заражений COVID-19 увеличился на 80% или почти вдвое за последний месяц. В Африке за тот же период смертность выросла на 80%.

"На прошлой неделе ВОЗ сообщила о 4 миллионах случаев COVID-19, и с нынешней скоростью мы ожидаем, что в ближайшие две недели общее количество заражений превысит 200 миллионов. И мы знаем, что недооцениваем цифры", - добавил гендиректор ВОЗ.