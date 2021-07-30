Биограф Меркель раскрыл громкие подробности ее переговоров с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время кризиса в Украине вели откровенные переговоры и жарко спорили, отбросив дипломатические условности и часто переходя на повышенные тона. Так пишет в новой биографической книге «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» историк и журналист Ральф Больман, сообщает ТАСС.

«В сложных ситуациях Путин становился очень эмоциональным, азартным... — отметил биограф. — Они говорили все друг другу в лицо. ...Оба открыто общались друг с другом, пренебрегая общепринятыми правилами дипломатии. Иными словами, иногда они переходили на повышенные тона».

В 2014 году Меркель десятки раз созванивалась с российским президентом, «со стороны Федерального ведомства печати последовали публичные заявления относительно 27 таких переговоров», — утверждает автор.

Больман также утверждает, что Меркель хотела на фоне кризиса в Украине объединить страны ЕС вокруг антироссийских санкций. Впрочем, отмечает он, расчет Европы, что повышение цен на продукты в России вследствие взаимных санкций приведет к снижению популярности президента, не оправдался.

В книге рассказано также, что Меркель в 2015 году боялась выхода Греции из зоны евро еще больше, чем в 2012 году на пике долгового кризиса. По мнению автора, она опасалась сближения Афин с Москвой.