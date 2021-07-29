Sputnik Грузия пишет, что фон Крамон прибыла в Грузию на следующий день после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Грузия стоит перед угрозой лишения средств от Евросоюза, заявила член специальной группы депутатов Европарламента по контролю его усилий по поддержке демократии за пределами ЕС Виола фон Крамон по итогам визита в Грузию.

В Грузии европарламентарий встретилась с рядом оппозиционных партий и НПО. Правящую партию фон Крамон проигнорировала. На что председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что если бы представитель ЕП проявила инициативу, то переговоры обязательно были бы проведены.

Европарламентарий, подводя итоги своих встреч, еще раз призвала "Грузинскую мечту" вернуться к соглашению, напомнив о последствиях. При этом она не исключила, что действия Европы и США могут быть совместными.

Евродепутат отметила, что деньги Грузии выделяются не для чиновников: "Мы даем Грузии большие суммы и хотим, чтобы эти деньги тратились в правильном направлении, на правильные программы и проекты. Это деньги налогоплательщиков, и они не должны оказываться в карманах нескольких людей".

В то же время евродепутат подчеркнула, что Европарламент примет любой выбор грузинского народа на выборах.