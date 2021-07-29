В Турции расстреляли семь членов одной семьи

В турецком городе Конья произошло вооруженное нападение на семью, семь человек убиты из огнестрельного оружия. Как сообщает haqqin. az со ссылкой на турецкие СМИ, совершив массовое убийство, злоумышленники сожгли дом.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Гасанкой. Во второй половине дня вооруженные люди зашли в дом, убили Яшара Дедеоглу, Барыша Дедеоглу, Серпила Дедеоглу, Серапа Дедеоглу, Ипека Дедеоглу, Метина Дедеоглу и Сибеля Дедеоглу, все являлись членами одной семьи. Затем облили дом бензином и подожгли. Пожар был потушен с участием полиции и пожарных.

Прибывшие на место полицейские взяли показания соседей и начали поиски вооруженных людей. Причины инцидента пока неизвестны.