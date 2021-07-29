Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:57

Бакинская декларация о трехстороннем сотрудничестве была подписана председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, его азербайджанской и пакистанским коллегами - Сахибой Гафаровой и Асадом Кайсером в столице Азербайджана - Баку. Эксперт нынче пошел крайне подозрительный. И не успели просохнуть чернила под декларацией о трехстороннем формате взаимодействия между тремя государствами на парламентском уровне, как против нее ополчилась целая когорта иностранных масс-медиа.

Речь даже не об истории с извращенной трактовкой слов Мустафы Шентопа, когда вполне конкретная фраза о сотрудничестве в военной сфере была истолкована иностранными наблюдателями, а также диванными экспертами, не владеющими турецким и уж тем более не собирающимися критически относиться к первоисточникам, как намерение Анкары и Баку сформировать «совместную тюркскую армию». Все серьезнее – оси Анкара-Баку-Исламабад уже боятся. Боятся иррационально, как ребенок боится бабайки. Но стесняются признаться, что эта опасность высосана из пальца. Пытаются замазать тот факт, что это плод их фантазии, и объективных доказательств «угрозы» остальному миру от сотрудничества Турции, Азербайджана и Пакистана попросту нет. Ведь такое признание сродни подписи о полной профессиональной немощности, кто же на такое согласится. А потому выход один: нагнетать истерию, громоздить субъективные сомнения в виде «достоверных» версий, валить все кулем, а позже разберем. И вообще, чем грандиознее ложь – тем быстрее в нее поверят, как учил один из пропагандистов XX века, принявший яд для того, чтобы не болтаться на виселице в Нюрнберге. Пусть колченогий гений оболванивания масс и умер, но дело его живет. К счастью, изменились и мы. Может быть, и не стали лучше – но научились разбираться в тонкостях информационной войны. Научились извлекать здравое зерно из потока клеветы и грязи. Научились определять, чьи уши торчат из пропагандистской кампании, кто оплачивает этот банкет, кто «свободную прессу» ужинает и танцует.