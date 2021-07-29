Азербайджан, Турция и Пакистан идут, но без угрозы актуальный комментарий
Бакинская декларация о трехстороннем сотрудничестве была подписана председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, его азербайджанской и пакистанским коллегами - Сахибой Гафаровой и Асадом Кайсером в столице Азербайджана - Баку.
Эксперт нынче пошел крайне подозрительный. И не успели просохнуть чернила под декларацией о трехстороннем формате взаимодействия между тремя государствами на парламентском уровне, как против нее ополчилась целая когорта иностранных масс-медиа.
Речь даже не об истории с извращенной трактовкой слов Мустафы Шентопа, когда вполне конкретная фраза о сотрудничестве в военной сфере была истолкована иностранными наблюдателями, а также диванными экспертами, не владеющими турецким и уж тем более не собирающимися критически относиться к первоисточникам, как намерение Анкары и Баку сформировать «совместную тюркскую армию». Все серьезнее – оси Анкара-Баку-Исламабад уже боятся.
Боятся иррационально, как ребенок боится бабайки. Но стесняются признаться, что эта опасность высосана из пальца. Пытаются замазать тот факт, что это плод их фантазии, и объективных доказательств «угрозы» остальному миру от сотрудничества Турции, Азербайджана и Пакистана попросту нет.
Ведь такое признание сродни подписи о полной профессиональной немощности, кто же на такое согласится. А потому выход один: нагнетать истерию, громоздить субъективные сомнения в виде «достоверных» версий, валить все кулем, а позже разберем. И вообще, чем грандиознее ложь – тем быстрее в нее поверят, как учил один из пропагандистов XX века, принявший яд для того, чтобы не болтаться на виселице в Нюрнберге.
Пусть колченогий гений оболванивания масс и умер, но дело его живет. К счастью, изменились и мы. Может быть, и не стали лучше – но научились разбираться в тонкостях информационной войны. Научились извлекать здравое зерно из потока клеветы и грязи. Научились определять, чьи уши торчат из пропагандистской кампании, кто оплачивает этот банкет, кто «свободную прессу» ужинает и танцует.
Турция закрепилась в Ливии и приглашает туда азербайджанских нефтяников. Баку закрыл «карабахский вопрос». Без Пакистана невозможно распечатать «афганский кейс». Куда ни ткни – Азербайджан, Пакистан и Турция буквально отбивают каблуками чечетку на больных мозолях «сильных мира сего», привыкших считать, что только они обладают правом вершить судьбы мира, регионов и отдельных стран.
Более того – их пример становится заразительным, и к ним присоединяются другие государства. Вполне очевидно, что установки оси разделяет Катар на Ближнем Востоке, Узбекистан в Центральной Азии, Венгрия в Европе – и это только первые ласточки. Остальные присматриваются, прикидывают и находятся на низком старте – если опыт оси окажется успешным, то рванут массово, не остановишь.
И еще, что куда важнее. В среднесрочной перспективе интересы оси и ее будущих союзников совпадают с устремлениями Китая. Значит, возможны договоренности, в ожидании которых в Вашингтоне и некоторых европейских и евразийских столицах уже просыпаются в холодном поту.
Но парадокс в том, что ось Азербайджан-Пакистан-Турция даже в идеологии ее основателей не предусматривает угроз кому-нибудь. Внешнеполитические вызовы – да, окна возможностей – без сомнения. Вот только угроз – ни единого раза. Совместное процветание и стабильность для участников оси, равноправное партнерство для тех, кто разделяет эту идеологию, отказ от деления мира на государства первой и второй «свежести» и состоятельности – ничего больше.
Это и бесит «большую лигу джентльменов». Это и вызывает их противодействие. Но плохие новости для этой лиги заключаются в том, что мир стремительно меняется. И появляются новые игроки, готовые отстаивать свои интересы без учета того, что об этом думают гроссмейстеры великой шахматной доски. «Мир больше пяти» – аксиома оси Анкара-Баку-Исламабад. Кто этого не понял – наши соболезнования.