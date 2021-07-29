Первая женщина-командующий появилась в украинской армии

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны Остащенко на должность командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Такое решение принято в связи с реформированием украинской армии в соответствии с принципами и подходами НАТО, где женщины имеют возможность проходить военную службу наравне с мужчинами.

По словам Тарана, он ждет от Остащенко наведения порядка в медицинской службе, совершенствования процессов медицинского обеспечения армии, создания благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО.

Татьяна Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института, а в 1998 году - Украинскую военно-медицинскую академию. В армии прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Минобороны. Окончила ряд курсов в армиях стран НАТО.