Вакцинацию назвали недостаточной для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом одной вакцинации недостаточно, также необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, признали ученые. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Scientific Reports.

«Политикам и людям следует рассмотреть возможность сохранения немедикаментозных мер и норм поведения, которые снижают распространение вируса на весь период вакцинации», — цитирует «Лента.ру» исследование.

Отмечается, что такие меры предлагаются не только для того, чтобы остановить распространение инфекции, но и чтобы предупредить появление новых штаммов.

Кроме того, согласно исследованию, вирус не перестанет мутировать, пока почти все население планеты не будет вакцинировано.