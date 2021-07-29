Премьер Беларуси: Минск и Баку прорабатывают большое число проектов

Минск и Баку связывают крепкие узы дружбы и партнерства, стороны прорабатывают большое число проектов. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко во время встречи с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым в пятницу.

"Между Беларусью и Азербайджаном существуют крепкие узы дружбы, партнерства, сотрудничества, которые подкрепляются не только словами, но и делами. У нас сложились очень хорошие показатели товарооборота: несмотря на пандемию, он вырос в 2020 году почти в 1,5 раза по сравнению с 2019-м, а за пять месяцев 2021-го наблюдается рост практически в 2 раза. Очень много проектов находится в проработке. Азербайджанский бизнес активно работает в Беларуси", - сказал Головченко.

Премьер Беларуси отметил, что за почти пять лет, что Гандилов был послом в РБ, он внес большой вклад в развитие двусторонних отношений, поддерживал динамику взаимодействия, совместные проекты.

Посол Азербайджана в свою очередь обратил внимание, что товарооборот между двумя странами растет хорошими темпами, развивается и сотрудничество в нефтяной отрасли.