В Азербайджане испытали «вакцинный коктейль» из «Спутника V» и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил результаты клинического исследования по комбинированному применению вакцины AstraZeneca и первого компонента «Спутника V». Исследование проводится в Азербайджане, сообщает «Коммерсант».

«Исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» в Азербайджане начались в феврале 2021 года, на сегодняшний день вакцинированы 50 добровольцев, набор в клиническое исследование продолжается. Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации»,— сообщается на сайте РФПИ.

Первые данные об иммуногенности комбинированного применения препаратов РФПИ и партнеры намерены опубликовать в августе. Помимо Азербайджана идет вакцинация добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах, также регуляторы разрешили исследования в России и Беларуси.