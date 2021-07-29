Азербайджанских гимнасток, которые будут выступать на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике, торжественно проводили в Японию.

Проводы состоялись на территории у Национальной гимнастической арены. Удачи сборной Азербайджана пожелали юные гимнастки и сотрудники Федерации гимнастики Азербайджана.

Под руководством главного тренера Марианы Василевой в Токио отправились Зохра Агамирова, которая выступит в личных сореванованиях, а также групповая команда в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Нармины Самедовой и Елизаветы Лузан. Наши спортсменки уже добрались до Японии.

Соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде пройдут с 6 по 8 августа.