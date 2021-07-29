Боксер Джавид Челебиев проиграл в 1/8 финала и завершил выступление на Олимпиаде

Сегодня в весовой категории до 63 кг азербайджанец Джавид Челебиев боксировал в 1/8 финала с армянином Ованесом Бачковым. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу армянского боксера.

В первом раунде чемпион мира-2013 Джавид обозначил свое преимущество и в зрелищном бою победил со счетом 4:1. Однако во второй 3-минутке в равном бою все пятеро судей почему-то отдали победу Бачкову. Таким образом, перед последним раундом преимущество было за армянином – 1:0. К сожалению, и в третьем раунде, по мнению судей, сильнее был 2-кратный чемпион Европы Бачков – 4:1.

Итак, у Азербайджана в боксерском турнире остался лишь один представитель - Альфонсо Домингес (81 кг), который вышел в полуфинал и уже обеспечил себе как минимум бронзу. Свой бой за выход в финал он проведет завтра. Соперник - кубинец Арлен Лопес.