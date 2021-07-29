В США число госпитализаций с COVID бьет рекорд

Суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в США выросло до рекордных показателей с середины февраля, свидетельствуют данные на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Согласно приведенной на сайте ЦКПЗ статистике, 28 июля в целом по Штатам с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы 6 837 человек. Это наибольшее значение с 18 февраля, когда после резкого скачка в январе число госпитализаций упало до 6 800 в сутки и продолжило постепенно снижаться весной. В июне и начале июля среднее суточное число новых госпитализаций в США оставалось на уровне 2 тыс., передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США допустила возможность принудительной вакцинации населения.