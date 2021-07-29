Первая группа азербайджанских пожарных уже в Турции

Первая группа противопожарного подразделения МЧС из 100 человек, отправленная в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения, прибыла в турецкую провинцию Мугла, передает АзерТАдж.

Согласно сообщению, самолет с первой группой пожарных приземлился в аэропорту Даламан ночью.

Отмечается, что профессиональные и опытные пожарные из первой группы полностью оснащены индивидуальными средствами для тушения пожаров.