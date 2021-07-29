Ученые предсказали штамм COVID со смертностью в 35%

Ученые в Великобритании описали ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE), передает РБК.

Один из сценариев предусматривает появление варианта коронавируса, который будет приводить к большему числу случаев тяжелого течения заболевания и более высокой смертности среди заразившихся.