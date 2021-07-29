В Имишли сотруднику полиции нанесли ножевые ранения

В Имишлинском районе сотрудник полиции получил ножевые ранения. Как сообщает АПА, инцидент произошел в лагере вынужденных переселенцев на границе Имишлинского и Билясуварского районов.

Согласно сообщению, сотрудник отдела полиции Джебраильского района сержант Г.Гурбанов получил ножевые ранения в горло, живот и в другие части тела. Раненый был помещен в хирургическое отделение центральной больницы города Ширван.

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений сержанту полиции Ягубов Сарван Ариф оглу, 1986 года рождения, задержан и передан следствию.

В прокуратуре Джебраильского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.