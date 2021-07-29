Чавушоглу о пожарах в Турции: Расследование продолжается, есть задержанные

«Масштабное расследование пожаров продолжается, в связи с этим есть задержанные». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в прямом эфире A Haber.

«Пока в рамках проведенных до сих пор расследований нет никаких данных, которые бы конкретно свидетельствовали: «Этот лес, этот регион сожжен этим или кем-то другим». Естественно, есть подозрения. То, что в Манавгате одновременно в четырех местах вспыхнули пожары, не является естественным», - отметил турецкий министр.

По его словам, естественное происхождение одновременно вспыхнувших во многих городах Турции пожаров вызывают сомнения «и у народа, и у нас.... Но, не имея на руках реальных фактов, было бы неправильно выдвигать недостоверную информацию».