В Азербайджане повысились цены на бензин АИ-95

В Азербайджане с сегодняшнего дня изменены цены на бензин. Как сообщает Trend, бензин марки АИ-95 подорожал на 5 гяпик и продается уже за 1.45 AZN.

Как заявил агентству пресс-секретарь ЗАО SOCAR Petroleum Узеир Габиббейли, бензин марки АИ-95 не производится в Азербайджане, а в основном импортируется в страну из Румынии. Из-за роста закупочных цен на бензин в Азербайджане цены выросли на 5 гяпик.

Кроме того, по словам Габиббейли, уже 20 дней в Азербайджане не продается бензин марки AИ-98: «Мы импортируем бензин марки AИ-98 также из Румынии. У нас возникли проблемы с транспортировкой этой марки бензина. Мы уже заказали бензин марки AИ-98 из Грузии, и ожидается, что данная марка бензина будет доступна с 4-5 августа. Кроме того, мы также увеличим количество резервуаров для хранения бензина, чтобы в дальнейшем предотвратить такие случаи».