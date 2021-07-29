Падающий метеор засняли на видео жители Измира

Жители турецкого Измира засняли на видео падение метеора. Соответствующие ролики очевидцы опубликовали в соцсетях, сообщает Gazeta.ru.

Измирцы увидели небесный объект в ночь на 31 июля, первые сообщения об этом событии начали появляться около 2.00 по местному времени. Некоторые очевидцы уверяли, что слышали сильные звуки, как при взрыве.

Официальные ведомства пока не сообщали о падении метеора. Жители Турции на фоне горящих в стране лесов пошутили, что теперь осталось дождаться лишь нашествия зомби.