30 июля сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 289 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

В пресс-службе МВД сообщили, что в результате мониторинга за нарушение правил особого карантинного режима на свадебных торжествах 84 человека были оштрафованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, один человек арестован по указанной статье.

В сообщении отмечается, что 2 461 человек не был допущен на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.