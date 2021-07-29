Однако для полного устранения последствий непогоды Исполнительная власть города Баку инициировала внутренний субботник, в котором приняли участие коммунальные структуры всех районов столицы. Масштабный субботник стартовал утром 31 июля. В частности, коммунальщики мыли витрины магазинов, фонарные столбы, бордюры, а также проводили дезинфекцию вверенной им территории. Примечательно, что в субботнике помимо работников коммунальных служб принимали участие и местные жители.

Обрушившийся два дня назад на Баку циклон вызвал серьезные последствия. Сильные порывы ветра повалили десятки деревьев, сорвали крыши домов и повредили витрины магазинов. Для устранения последствий непогоды столичная мэрия мобилизовала все имеющиеся ресурсы.

На призыв бакинской мэрии также отозвались частные предприниматели, которые, проявив гражданскую ответственность, взялись за наведение порядка перед своими объектами. Они также вернули прежний вид витринам своих магазинов и кафе. Отличительной чертой нынешнего субботника было то, что горожане отозвались на призыв мэрии и добровольно в массовом порядке приняли участие в инициативе городских властей.

Бакинская мэрия выражает благодарность коммунальщикам за проявленную самоотверженность в устранении последствий разбушевавшейся стихии, а также свою признательность местным жителям и представителям частного сектора, которые присоединились к этой инициативе.

Отметим, что это не первый случай, когда инициированные Бакинской мэрией акции находят широкий отклик со стороны жителей города. Подобными акциями Исполнительная власть Баку также возвращает славные традиции советской эпохи, когда каждый гражданин чувствовал свою ответственность за чистоту и порядок в родном городе, периодически участвуя в проводимых субботниках. Остается верить, что подобные инициативы будут носить регулярный характер, а организационные возможности столичной мэрии и энтузиазм городских жителей позволят Баку вернуть былую славу одного из самых чистых и опрятных городов на всем постсоветском пространстве.