Генпрокуратура требует лишить неприкосновенности Эльданиза Салимова

Согласно сообщению Генпрокуратуры, данный вопрос будет рассмотрен на заседании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, а затем - на парламентском заседании.

Министерство внутренних дел Азербайджана ранее распространило информацию в связи с расследованием по факту избиения депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым сотрудника полиции. Согласно сообщению МВД, инцидент произошел 29 июля после полуночи в поселке Набрань Хачмазского района на объекте общественного питания, принадлежащем родственнику Салимова. По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана. В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

Согласно статье 89 Конституции, депутат Милли Меджлиса лишается мандата в случае совершения преступления и при наличии вступившего в законную силу приговора суда.