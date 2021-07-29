Ильхам Алиев наградил Флору Керимову
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Флоры Алекпер гызы Керимовой орденом "Шараф", сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно сообщению, Флора Керимова удостоена награды за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства.
Другим распоряжением главы государства Флора Керимова удостоена персональной пенсии президента Азербайджана за продолжительную плодотворную деятельность в сфере развития азербайджанского музыкального искусства.