Сотрудники Ширванского городского отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщили haqqin.az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны пять человек – жители города Ширван Ганира Бриткова, Вахид Мамедов, Халил Абдиев, Вахид Багиров и житель Сабирабадского района Самид Шафиев, которые занимались незаконным оборотом и продажей на территории города метамфетамина и героина, содержащих психотропные вещества под названием «паты» и «шюше».

При личном досмотре у них были обнаружены и изъяты наркотические вещества - метамфетамин, героин и сушеная марихуана.

По данным фактам проводится расследование.