Оппозиция Армении распределяет парламентские должности

В Армении оппозиционные блоки "Армения" и "Честь имею" договорились по поводу распределения полагающихся им должностей в парламенте нового созыва, пишет газета "Грапарак".

Издание отмечает, что на пост вице-спикера парламента Армении будет выдвинута кандидатура представителя фракции "Армения", члена АРФ "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна. "Честь имею" поддержит его.

Если оппозиции достанутся должности руководителей трех постоянных парламентских комиссий, то одна из них будет передана члену партии Артура Ванецяна "Отечество". Издание полагает, что может быть предложена кандидатура Тиграна Абрамяна, к которому хорошо относятся в обоих блоках.

Председателем другой комиссии, скорее всего, по экономическим вопросам, станет представитель блока "Армения", глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян, руководителем третьей комиссии (по вопросам территориального управления или по социальным вопросам) – представитель АРФД.