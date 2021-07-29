Бюро М.С. haqqin.az 12:20

В последнее время водители популярных у бакинцев такси фирм-агрегаторов Bolt, Uber и других под разными, однозначно надуманными предлогами отказываются везти пассажиров за безналичный расчёт. Надо сказать, что общепринятый в европейских странах метод расчёта за услуги такси банковской картой в Азербайджане и без того дает сбои. Что же касается Bolt и Uber, то с ними произошла обычная метаморфоза: из доступного, но с хорошим сервисом перевозчика эти фирмы с ростом клиентуры превратились в дорогое, а по субботам и воскресеньям - в очень дорогое такси с посредственным сервисом, водители которых к тому же выдвигают претензии к пассажирам. В частности, не хотят принимать плату наличными.

Отказ от безнала происходит примерно так: водитель перезванивает пассажиру якобы для уточнения адреса, а потом выясняет, как клиент собирается расплачиваться. Если потенциальный пассажир говорит о карточке, таксист вежливо заявляет, что у машины неисправность или в конечном пункте неимоверные пробки, дорожные работы, слишком долго ему придется добираться до дома/офиса клиента и тому подобное, а потому он вынужден в заказе отказать. Как объяснил haqqin.az эксперт в сфере транспорта Аршад Гусейнов, водители не хотят рассчитываться безналом по двум причинам. Во-первых, при оплате банковской картой таксисты теряют проценты от платы клиента - деньги садятся на счет фирмы-агрегатора, которая вычитывает комиссионные. К тому же плата за уже совершенные поездки приходит водителю только через несколько дней. Ну и чаевые, которые традиционно оставляют азербайджанские пассажиры и которых при безнале таксисты, понятное дело, лишаются. То есть при плате карточкой они получают только ту сумму, которую указал агрегатор.