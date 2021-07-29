400 обращений министра юстиции Азербайджана

Отдел информации 12:32

Азербайджан, под руководством президента Ильхама Алиева одержавший победу в Отечественной войне, создал в регионе новые реалии, уже начались масштабные строительные работы по восстановлению инфраструктуры в Карабахе. В то же время о военных преступлениях, преступлениях против человечности, совершенных врагом на территории Азербайджана, доводится до сведения мировой общественности. В этом процессе принимают активное участие и институты гражданского общества. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства юстиции, на совещании с участием ответственных сотрудников под председательством заместителя министра юстиции Тогрула Мусаева были обсуждены задачи органов юстиции, вытекающие из поручений главы государства, связанных с наступательной дипломатией и участием общественности.

Т.Мусаев в своем выступлении подчеркнул, что наступательная политика для достижения новых целей предполагает более активную работу в международной плоскости, гибкое и последовательное реагирование на события, выстраивание деятельности по всем направлениям в соответствии с этими требованиями. В связи с этим министерством осуществляются последовательные меры по пропаганде реалий Азербайджана, разоблачению незаконных действий Армении. Проинформировав о проделанной в этой области работе, начальник Управления международного сотрудничества Адиль Абилов отметил, что в период войны и постконфликтный период министром юстиции было сделано более 400 обращений к зарубежным коллегам и в авторитетные международные организации. Абилов подчеркнул, что на мероприятиях, организованных ООН, Советом Европы и другими авторитетными структурами, министр в своих выступлениях призывает оказать влияние на Армению в связи с невыполнением международных обязательств по предоставлению карт минных полей, установленных в период оккупации на освобожденных землях. Абилов отметил, что обращения министерства не остались без внимания, в связи с чем было отмечено оказание гуманитарной помощи региону, осуждено привлечение иностранных наемников в зону конфликта, выражена обеспокоенность гибелью гражданского населения, в том числе в результате подрыва на минах. Абилов заявил, что министерством были направлены десятки запросов о проведении необходимых следственных действий в 40 государствах в связи с расследованием преступлений, совершенных Арменией в Азербайджане, всего в текущем году исполнено более 10 000 документов, связанных с взаимной правовой помощью по гражданским, семейным и уголовным делам.