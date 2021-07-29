400 обращений министра юстиции Азербайджана
Азербайджан, под руководством президента Ильхама Алиева одержавший победу в Отечественной войне, создал в регионе новые реалии, уже начались масштабные строительные работы по восстановлению инфраструктуры в Карабахе. В то же время о военных преступлениях, преступлениях против человечности, совершенных врагом на территории Азербайджана, доводится до сведения мировой общественности. В этом процессе принимают активное участие и институты гражданского общества.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства юстиции, на совещании с участием ответственных сотрудников под председательством заместителя министра юстиции Тогрула Мусаева были обсуждены задачи органов юстиции, вытекающие из поручений главы государства, связанных с наступательной дипломатией и участием общественности.
Т.Мусаев в своем выступлении подчеркнул, что наступательная политика для достижения новых целей предполагает более активную работу в международной плоскости, гибкое и последовательное реагирование на события, выстраивание деятельности по всем направлениям в соответствии с этими требованиями. В связи с этим министерством осуществляются последовательные меры по пропаганде реалий Азербайджана, разоблачению незаконных действий Армении.
Проинформировав о проделанной в этой области работе, начальник Управления международного сотрудничества Адиль Абилов отметил, что в период войны и постконфликтный период министром юстиции было сделано более 400 обращений к зарубежным коллегам и в авторитетные международные организации. Абилов подчеркнул, что на мероприятиях, организованных ООН, Советом Европы и другими авторитетными структурами, министр в своих выступлениях призывает оказать влияние на Армению в связи с невыполнением международных обязательств по предоставлению карт минных полей, установленных в период оккупации на освобожденных землях.
Абилов отметил, что обращения министерства не остались без внимания, в связи с чем было отмечено оказание гуманитарной помощи региону, осуждено привлечение иностранных наемников в зону конфликта, выражена обеспокоенность гибелью гражданского населения, в том числе в результате подрыва на минах.
Абилов заявил, что министерством были направлены десятки запросов о проведении необходимых следственных действий в 40 государствах в связи с расследованием преступлений, совершенных Арменией в Азербайджане, всего в текущем году исполнено более 10 000 документов, связанных с взаимной правовой помощью по гражданским, семейным и уголовным делам.
Было подчеркнуто, что подписанная в прошлом месяце Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией создала новые возможности для сотрудничества, а Меморандум о взаимопонимании, подписанный между академиями юстиции двух стран, стал одним из первых документов, ссылающихся на Декларацию. Также, учитывая интерес Узбекистана к нашим достижениям и положительному опыту в судебно-правовой системе, между министерствами юстиции двух стран была подписана программа сотрудничества. В настоящее время осуществляется эффективное сотрудничество с министерствами юстиции 33 государств на основе подписанных документов.
Подводя итоги мероприятия, Т.Мусаев дал конкретные поручения по построению деятельности в этой сфере в соответствии с новыми вызовами, определенными главой государства, повышению эффективности работы, реализации информационной и единой коммуникационной политики, доведению азербайджанских реалий до мира, более активной работе на международной арене и информационных платформах.
Касаясь мер, принятых в рамках координационного штаба и Межведомственного центра при нем, созданного в связи с восстановлением освобожденных территорий и решением других вопросов, в котором представлено руководство министерства, была подчеркнута важность активизации деятельности в этом направлении.
Кроме того, определены другие необходимые меры, связанные с выполнением задач, вытекающих из международных договоров, конвенционных обязательств по правам человека, расширением международного сотрудничества, а также совершенствованием механизмов общественного участия в сфере юстиции.