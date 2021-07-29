Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 807, до 6 265 873. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 771, до 5 608 619. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,5% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 792 против 794 днем ранее, до 158 563. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,53%, следует из данных штаба.