МИД: Армения не может смириться с тем, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность
Армения, проводившая в отношении Азербайджана агрессивную политику в течение почти 30 лет, до сих пор демонстрирует позицию, противоречащую международному праву, отвергает процесс делимитации государственной границы между двумя странами, препятствует реализации трехсторонних заявлений. Об этом говорится в комментарии начальника Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейлы Абдуллаевой в ответ на заявление МИД Армении от 30 июля.
По словам Абдуллаевой, заявление МИД Армении содержит очередные абсурдные и ложные обвинения в адрес Азербайджана.
«Почему страна, якобы стремящаяся к деэскалации, постоянно обстреливает азербайджанские позиции на границе? Почему не реагирует на призывы решить пограничный вопрос путем диалога?» - задается вопросом Абдуллаева.
«Ответ нам известен. Это происходит потому, что Армения все еще предъявляет территориальные претензии Азербайджану, не желает мириться с тем, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в рамках международных границ. Обращаем внимание армянской стороны на то, что установление мира в регионе возможно на основании уважения принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Устойчивый мир может быть достигнут только на основе уважения международного права. Азербайджан уже 30 лет заявляет об этой позиции и руководствуется ею», - заявила официальный представитель МИД Азербайджана.