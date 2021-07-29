Степан Даниелян: «После уточнения статуса Карабаха России будет нечего делать на Кавказе»

На днях Минская группа ОБСЕ выступила с заявлением в связи с ситуацией, сложившейся в последние дни на азербайджано-армянской границе. Сопредседатели Минской группы заявили, что стороны должны соблюдать достигнутые договоренности, в том числе соглашение о прекращении огня, и вновь вернуться за стол переговоров при посредничестве Минской группы. Для «окончательного урегулирования конфликта»...

А что думают в Армении о последнем заявлении сопредседателей Минской группы и их призыве к переговорам по таким вопросам, как «статус Нагорного Карабах а»?

Более того, как уже сообщал haqqin.az, Россия сменила сопредседателя в Минской группе - на место Игоря Попова назначен Игорь Ховаев, экс-посол РФ в Республике Филиппины и по совместительству в Республике Палау и Федеративных Штатах Микронезии, а также в Республике Маршалловы Острова.

Попытки сопредседателей МГ от США и Франции реанимировать этот формат после военного решения конфликта, чтобы хоть как-то занять свое место в регионе, не новы. Однако заявление подписано и представителем России в Минской группе. (Отметим, что Москва является гарантом Трехстороннего соглашения от 10 ноября.) То есть, с одной стороны, Россия как на уровне президента Владимира Путина, так и других официальных лиц неоднократно заявляла о завершении конфликта. А с другой - Москва вновь призывает стороны к переговорам при посредничестве Минской группы для «окончательного урегулирования конфликта».

Армянский политолог Степан Даниелян в своей Facebook-странице пишет: «Когда Минская группа, а точнее, представители стран-сопредседателей этой группы заявляют, что карабахский конфликт еще не урегулирован и статус Карабаха должен быть уточнен, многие в Армении возлагают на это серьезные надежды, полагая, что речь идет о признании Карабаха. А, быть может, некоторые под уточнением статуса понимают иное, быть может – с точностью да наоборот: уточнить, дабы оставить в составе Азербайджана, то есть окончательно закрыть вопрос.

Поясню смысл: уточнение статуса Карабаха взаимосвязано с присутствием России на Южном Кавказе. Если так или иначе статус Карабаха уточняется, то Россия уходит с Южного Кавказа, ей здесь более нечего делать, и, может быть, в будущем она потеряет влияние в Средней Азии, а позже получит проблемы у себя на юге.

Таково геополитическое значение статуса Карабаха. Уточнить статус – значит решить вопрос России на Кавказе, в этом смысле, повторяю, большой вопрос, кто о каком статусе говорит.

Я бы посоветовал у послов, когда они говорят об уточнении статуса, поинтересоваться, что они подразумевают под этим и в чем их интерес в этом.

P.S. В дипломатическом языке важно не только то, что говорится, но гораздо важнее то, о чем не говорится».

Напомним, что и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в своих выступлениях неоднократно заявлял, что статус Нагорного Карабаха (отметим, что в составе Азербайджана административно-территориальной единицы с таким названием нет - ред.) может быть обсужден в будущем, «после установления взаимного доверия и нормальных отношений между сторонами»...