Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре всестороннюю помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

"31 июля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием", - цитирует ТАСС сообщение Кремля.

"Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку", - добавили в Кремле.