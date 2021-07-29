Талибы пытаются захватить крупные города Афганистана

Движение «Талибан», контролирующее более 150 из 407 уездов в Афганистане, сконцентрировалось на захвате административных центров крупных афганских провинций, сообщает Anadolu .

За последние сутки отряды талибов атаковали город Герат на границе с Ираном, центры провинций Гильменд и Кандагар на юге страны, а также Тахар на северо-востоке Афганистана.

В управлении полиции Герата сообщили, что бои между правительственными силами и талибами продолжаются.

Ожесточенные столкновения фиксируются в районе международного аэропорта Герата, что вынуждает власти уже вторые сутки отказываться от любых полетов в эту часть страны. По данным МВД, талибы несут тяжелые потери. В последних боях в Герате убиты пять афганских военных.

Глава совета провинции Гильменд Атауллах Афган сообщил, что бои с талибами ведутся в административном центре крупнейшей провинции страны – городе Лашкаргах. По его словам, большая часть уездов в Гильменде уже находятся под контролем талибов.

В Кандагаре за сутки в боях с талибами получили ранения 30 человек. В Тахаре местные власти сообщили о крупных потерях талибов.

Тем временем в Министерстве обороны Афганистана сообщили, что во всех случаях талибы вынуждены отступать и несут потери в живой силе.

Административные центры всех 34 провинций Афганистана на данный момент контролируются официальным Кабулом.