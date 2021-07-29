«Почти одновременно в южных турецких провинциях - Анталье, Адане, Османийе, Мерсине, Мугле и др. начались пожары. На сегодняшний день насчитывается около ста очагов. В Мармарисе и Бодруме огонь ликвидирован. МЧС, МВД, Минэкологии, Минсельхоз и ряд других ведомств страны полностью мобилизованы на борьбу с огнем. Около 5 тысяч человек из различных служб заняты непосредственно локализацией пожаров». Об этом haqqin.az рассказал депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.

На сегодняшний день в пожаре в Анталье погибли три человека, еще один в Мугле, есть пострадавшие. Огнем уничтожено 15 тысяч гектаров ценнейших сельхозугодьев, сильно пострадали животноводческие фермерские хозяйства. Природе южной Турции нанесен огромный ущерб, сообщил он.

По мнению турецкого депутата, масштабы нынешних пожаров не идут ни в какое сравнение с аналогичными случаями в прошлом. Причем все это происходит во время пандемии коронавируса, что усугубляет ситуацию.

«В Турции пожары связывают не только с климатическими изменениями, но и возможным саботажем, - указывает Айрым. - Полиция ведет расследование, и все виновные в случившемся понесут заслуженное наказание. Возгорания вполне могут быть делом рук ПКК, FETO и других террористических организаций. В любом случае власти обещали разобраться и внести ясность в причину их возникновения. Возможно, уже сегодня в вечерних новостях об этом будет официальное сообщение турецкой прокуратуры», - заявил парламентарий.

Айрым выразил благодарность братскому Азербайджану, который направил на борьбу с огнем в Турции 500 сотрудников и вертолеты.