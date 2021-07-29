Леонид Швец, автор haqqin.az 13:56

Повсеместная вакцинация на фоне усталости мира от ограничений пандемии привела к росту надежды, что самое страшное позади. Люди начали активно путешествовать и все меньше думать о защите. А зря. Американским СМИ стал доступен внутренний документ Центров по контролю и профилактике заболеваний, в котором отражается тревога специалистов по поводу распространения штамма коронавируса «дельта». «Дельта» - это тот самый штамм, который натворил бед в Индии, а потом распространился по всему миру. Раньше его так и называли - индийский, но затем по решению Всемирной организации здравоохранения перешли на иное название. Так же, как британский нынче называют «альфа», а южноафриканский – «бета». На середину июля «дельта» был обнаружен в подавляющем большинстве стран, и именно он нынче главная причина заболеваний.

Есть несколько проблем, которые представляет этот штамм. Во-первых, он самый заразный. По данным одного из исследований, он в 1,6 раза заразнее «альфы», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, больные в 1,45 раза чаще оказываются в реанимации. Американские специалисты указывают, что сезонные простуды- грипп или ветряная оспа распространяются не с такой скоростью, как «дельта». Во-вторых, инфицированные «дельтой» люди имеют в дыхательных путях в разы, а то и в десятки раз больше вируса, что и приводит к большей заразности для окружающих и тяжелому протеканию болезни для самого пациента.