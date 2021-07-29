Концептуальное интервью Тофика Нифталиева об угрозах продовольственной безопасности

Беседовала: Тамилла Алиева, собкор 14:12

В последние годы быстрый рост населения мира, глобальное потепление, загрязнение и засоление почв поставили перед Азербайджаном новые задачи для обеспечения собственной продовольственной безопасности. С одной стороны, растущий спрос населения на продукты питания, с другой - деградация земель усиливают значимость применения новых подходов и методов в сельскохозяйственной деятельности, потому что теперь нужно не только обеспечить устойчивый рост урожайности, но также и предотвратить ее сокращение за счет более качественной обработки почвы. Современные агротехнологии позволяют решить обе проблемы благодаря возможностям, предоставляемым научно-техническим прогрессом. Ведущие аграрные страны широко используют для этого анализ почвы. Именно анализ почвы позволяет выбирать и выращивать виды растений, которые соответствуют составу, структуре и требованиям почвы в данной местности, а также предотвращать нежелательное химическое загрязнение земли путем применения только необходимого типа и количества удобрений или пестицидов. На этот раз мы обсудили текущие условия применения анализа почвы в нашей стране в компании «Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti», одном из крупнейших импортеров агрохимической продукции и семян в Азербайджане, также известном как владелец торговой сети gubre.az. Собеседник haqqin.az - директор компании Тофик Нифталиев.

- Что вы можете сказать о значимости анализа почвы для сельского хозяйства? - В настоящее время среди фермеров сформировалось ошибочное субъективное мнение об анализе почвы. Это связано с неосведомленностью и в то же время с более осторожным отношением фермеров. Однако анализ почвы в течение многих лет использовался в развитых сельскохозяйственных странах в качестве диагностического инструмента для оценки потребностей растений и почвы в удобрениях. За этот период аграрный сектор в мире прошел достаточно большой путь развития. Благодаря анализу почвы изучается потребность в удобрениях, агротехнические требования земельных участков; определяется какие удобрения или препараты нужно использовать. Анализ почвы также позволяет фермерам изучить потребности растения в препаратах, в орошении и другие агротехнические нужды. Плодородность почвы определяется ее биологическими, химическими и физическими свойствами. Такие особенности, как текстура и цвет почвы, видны невооруженным глазом. Однако визуально определить химический состав почвы невозможно. Соответственно, требуется анализ. Анализы почвы широко используются для определения pH и уровней питательных веществ. Образец почвы, представляющий конкретный район, исследуется в лабораториях, чтобы определить количество содержащихся в ней питательных веществ для растений. Таким образом становится понятно, какие удобрения нужно использовать, чтобы получить хороший урожай.

- Как влияет на посевные площади и почву отсутствие анализа? - Мы совершаем большую ошибку, если удобряем почву без ее анализа. Удобрения, использованные без знания состава почвы, приносят вред как урожаю, так и бюджету владельцa хозяйства. Для каждого вида почвы определяется тип структуры сельскохозяйственных культур, которые будут высаживаться, норма и потребность в используемых удобрениях. Если это требование определено неправильно, а именно: • используется слишком много удобрений, что повреждает почву и растения; • используется неправильный тип удобрения, и это также может навредить продукции; • удобрение не будет внесено вовремя, и урожай окажется низким; • почва может стать непригодной для использования. Результат анализа почвы обычно указывает на подходящие удобрения, такие как азот, фосфор, калий и т.д. Он также позволяет определить потребности растения в питательных микроэлементах, информируя фермера о текущем состоянии сельскохозяйственных площадей и способах его улучшения. - Насколько анализ почвы может быть полезным для земли? - Обеспечение продовольственной безопасности населения Азербайджанской Республики является основным приоритетом государства. В настоящее время половина населения страны проживает в сельской местности, а 35-40 процентов рабочей силы занято в сельском хозяйстве. Знание агрохимического состава почвы - важный фактор для каждого фермера. В результате такого анализа и ухода за почвой можно заложить основу высокой урожайности. А высокая урожайность – это дополнительный заработок для фермера. Более того, изучая потребности в удобрениях фермеры экономят средства на агрохимию, сохраняют и повышают плодородие почвы. Плодородные земли необходимы для удовлетворения растущих потребностей увеличивающегося населения мира. Анализ земли — это первый шаг в землеустройстве, и как итог - здоровая земля и здоровый урожай.