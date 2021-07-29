Концептуальное интервью Тофика Нифталиева об угрозах продовольственной безопасности
В последние годы быстрый рост населения мира, глобальное потепление, загрязнение и засоление почв поставили перед Азербайджаном новые задачи для обеспечения собственной продовольственной безопасности. С одной стороны, растущий спрос населения на продукты питания, с другой - деградация земель усиливают значимость применения новых подходов и методов в сельскохозяйственной деятельности, потому что теперь нужно не только обеспечить устойчивый рост урожайности, но также и предотвратить ее сокращение за счет более качественной обработки почвы. Современные агротехнологии позволяют решить обе проблемы благодаря возможностям, предоставляемым научно-техническим прогрессом.
Ведущие аграрные страны широко используют для этого анализ почвы. Именно анализ почвы позволяет выбирать и выращивать виды растений, которые соответствуют составу, структуре и требованиям почвы в данной местности, а также предотвращать нежелательное химическое загрязнение земли путем применения только необходимого типа и количества удобрений или пестицидов.
На этот раз мы обсудили текущие условия применения анализа почвы в нашей стране в компании «Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti», одном из крупнейших импортеров агрохимической продукции и семян в Азербайджане, также известном как владелец торговой сети gubre.az. Собеседник haqqin.az - директор компании Тофик Нифталиев.
- Что вы можете сказать о значимости анализа почвы для сельского хозяйства?
- В настоящее время среди фермеров сформировалось ошибочное субъективное мнение об анализе почвы. Это связано с неосведомленностью и в то же время с более осторожным отношением фермеров. Однако анализ почвы в течение многих лет использовался в развитых сельскохозяйственных странах в качестве диагностического инструмента для оценки потребностей растений и почвы в удобрениях. За этот период аграрный сектор в мире прошел достаточно большой путь развития.
Благодаря анализу почвы изучается потребность в удобрениях, агротехнические требования земельных участков; определяется какие удобрения или препараты нужно использовать. Анализ почвы также позволяет фермерам изучить потребности растения в препаратах, в орошении и другие агротехнические нужды.
Плодородность почвы определяется ее биологическими, химическими и физическими свойствами. Такие особенности, как текстура и цвет почвы, видны невооруженным глазом. Однако визуально определить химический состав почвы невозможно. Соответственно, требуется анализ. Анализы почвы широко используются для определения pH и уровней питательных веществ. Образец почвы, представляющий конкретный район, исследуется в лабораториях, чтобы определить количество содержащихся в ней питательных веществ для растений. Таким образом становится понятно, какие удобрения нужно использовать, чтобы получить хороший урожай.
- Как влияет на посевные площади и почву отсутствие анализа?
- Мы совершаем большую ошибку, если удобряем почву без ее анализа. Удобрения, использованные без знания состава почвы, приносят вред как урожаю, так и бюджету владельцa хозяйства.
Для каждого вида почвы определяется тип структуры сельскохозяйственных культур, которые будут высаживаться, норма и потребность в используемых удобрениях. Если это требование определено неправильно, а именно:
• используется слишком много удобрений, что повреждает почву и растения;
• используется неправильный тип удобрения, и это также может навредить продукции;
• удобрение не будет внесено вовремя, и урожай окажется низким;
• почва может стать непригодной для использования.
Результат анализа почвы обычно указывает на подходящие удобрения, такие как азот, фосфор, калий и т.д. Он также позволяет определить потребности растения в питательных микроэлементах, информируя фермера о текущем состоянии сельскохозяйственных площадей и способах его улучшения.
- Насколько анализ почвы может быть полезным для земли?
- Обеспечение продовольственной безопасности населения Азербайджанской Республики является основным приоритетом государства. В настоящее время половина населения страны проживает в сельской местности, а 35-40 процентов рабочей силы занято в сельском хозяйстве. Знание агрохимического состава почвы - важный фактор для каждого фермера. В результате такого анализа и ухода за почвой можно заложить основу высокой урожайности. А высокая урожайность – это дополнительный заработок для фермера. Более того, изучая потребности в удобрениях фермеры экономят средства на агрохимию, сохраняют и повышают плодородие почвы.
Плодородные земли необходимы для удовлетворения растущих потребностей увеличивающегося населения мира. Анализ земли — это первый шаг в землеустройстве, и как итог - здоровая земля и здоровый урожай.
- Что вы можете сказать об опыте стран, применяющих анализ почвы?
- Практика анализа почвы, воды и даже самого растения применяется во всех развитых странах, где наблюдается высокая урожайность в сельском хозяйстве. В таких странах фермеры сами заинтересованы в диагностировании почвы и растений. В крупных фермерских хозяйствах агрономы используют программное обеспечение для исследования почвы, лабораторные анализы, обработку данных, интерпретации, картирование почвы и т.д. для успешного и эффективного практического использования полученной информации.
Нидерланды - одна из стран с самой высокой производительностью сельского хозяйства в мире. Это государство обладает 90-летним опытом анализа почвы для учета уровня плодородия. В настоящее время база данных содержит более 5 миллионов записей анализа почвы, количество проб почвы в Нидерландах больше, чем в других странах.
Каждый третий человек во всем мире, работающий в сельском хозяйстве, стремится к оптимизации инвестиций и увеличению плодородия почвы, повышению урожайности, обеспечению безопасности цепочек поставок и удовлетворению растущих потребностей населения в продуктах питания и др.
- Какую деятельность ведет ваша компания в области анализа почвы?
- Помимо нашей заинтересованности в продаже пестицидов, удобрений и семян, мы также заинтересованы в правильном просвещении наших фермеров. В связи с этим в прошлом году мы реализовали специальную акцию социального характера. Во время осеннего сезона посева при покупке удобрения аммофос в сети точек продаж gubre.az мы предлагали бесплатную услугу по анализу почвы в качестве подарка. Предоставляет услуги по анализу почвы, Государственное агентство по сельскохозяйственным услугам. Это можно оценить как определенный вклад в просвещение фермеров и распространение привычек по анализу почвы со стороны компании «Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti».
- Что вы можете сказать о текущей работе в этом направлении в Азербайджане?
- Следует отметить, что в Азербайджане проводятся масштабные реформы в сфере сельского хозяйства, государство вкладывает огромные инвестиции в развитие данного сектора. В первую очередь это показатель высокого внимания и заботы со стороны президента Ильхама Алиева, а также выполнения задач, поставленных главой государства перед Министерством сельского хозяйства. В качестве примера стоит указать на выделенные в разные сферы сельского хозяйства субсидии со стороны государства, а также использование последних информационных технологий в аграрной сфере.
А в заключение хочу поблагодарить господина президента Ильхама Алиева за его особое внимание к развитию сельского хозяйства страны и поддержку наших фермеров. Мы высоко ценим его труд и заботу, желаем ему успехов и дальнейших побед.