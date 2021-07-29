Милли Меджлис собирается на внеочередную сессию
31 июля председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова по требованию 53 депутатов парламента в соответствии с частью II статьи 88 Конституции Азербайджанской Республики подписала распоряжение о созыве 3 августа 2021 года внеочередной сессии Милли Меджлиса. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе парламента.
В повестку внеочередной сессии включён вопрос о лишении депутата Милли Меджлиса Эльданиза Адиль оглу Салимова статуса неприкосновенности.