Россия бросает новые силы на помощь Турции

Сводная авиагруппировка МЧС и Минобороны РФ в количестве 11 единиц техники будет направлена в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ. Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники", - сказали в пресс-службе российского МЧС.

Напомним, 29 июля российское посольство в Анкаре сообщало, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.