Адвокаты Эльдара Гасанова обратились к Алиевым: «Наш подзащитный может не выжить»

Адвокаты бывшего посла Азербайджана в Сербии, экс-генпрокурора страны Эльдара Гасанова обратились к главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Они просят их содействия в изменении меры пресечения Гасанову в связи с тяжелым состоянием его здоровья. Об этом сообщает агентство «Туран».

Согласно сообщению, адвокаты отмечают, что обращаются в «последний раз», так как состояние Гасанова настолько тяжелое, что уже «следующего раза» не может быть.

В обращении указывается, что Гасанов 2 июля был переведен в военный госпиталь СГБ. Ему провели несколько обследований, сделали колоноскопическое вмешательство (операция кишечника).

Обращения подписали адвокаты Джавад Джавадов, Адем Мамедов, Валех Мехралиев и Джалил Мирзоев.

Напомним, в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что бывший генпрокурор, экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года в качестве подозреваемого.