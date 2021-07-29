Чиновники обсуждают возрождение Гадрута
В поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана состоялось совместное заседание рабочих групп по вопросам градостроительства, транспорта, связи и высоких технологий, науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщает АзерТАдж, на заседании присутствовали представители министерств, агентств и других профильных госструктур, входящих в рабочие группы.
Открывая заседание, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана, руководитель Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Фарах Алиева отметила, что в качестве продолжения победы в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных территориях ведутся масштабные строительные работы.
Она отметила, что проведение совместного заседания рабочих групп на освобожденных территориях - важный шаг для повышения эффективности работы.
Заместитель заведующего отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана, руководитель секретариата Координационного штаба Нусрат Сулейманов отметил, что работа, проделанная штабом, носит системный характер. Коснувшись деятельности рабочих групп, Сулейманов отметил важность проектов, реализуемых соответствующими госструктурами в Карабахском регионе.
В ходе заседания первый заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре, руководитель Рабочей группы по градостроительству Намиг Гумматов представил информацию о подготовке общего и генерального планов освобожденных территорий, проделанной работе в направлении реализации градостроительных проектов. Было отмечено, что развитие сел и поселков в Карабахском регионе требует отдельного подхода, и с этой целью объявлен конкурс на определение будущего архитектурного облика пяти сел и одного поселка. В настоящее время жюри оценивает представленные проекты.
Замминистра транспорта, связи и высоких технологий, руководитель Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Рахман Гумматов подчеркнул, что запланированные в регионе инфраструктурные проекты реализуются быстро и по плану, к проектированию дорог и разработке единых планов привлечены компании Турции.
На встрече также обсуждались вопросы разминирования освобожденных территорий, реализации проектов транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты культурного наследия и памятников истории и культуры, восстановления историко-культурных памятников в Агдаме и Шуше.
Отметим, что в рамках поездки члены Рабочей группы по науке, образованию и культуре посетили Агдам и осмотрели памятники истории и культуры, нуждающиеся в реконструкции и реставрации. Рабочие группы по градостроительству и транспорту, связи и высоким технологиям посетили Физули и Шушу. Сотрудники госорганов ознакомились с ходом строительства международного аэропорта Физули и Дороги Победы, процессом разминирования на автодороге Физули - Гадрут.
Члены группы были проинформированы о подготовке документов территориального планирования города Физули. В ходе поездки в Шушу состоялось ознакомление с радио- и телеретрансляционной станцией, зданием узла связи и существующей дорожной инфраструктурой, а также с первоначальными планировочными проектами города.
Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.