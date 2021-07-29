Чиновники обсуждают возрождение Гадрута

В поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана состоялось совместное заседание рабочих групп по вопросам градостроительства, транспорта, связи и высоких технологий, науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Она отметила, что проведение совместного заседания рабочих групп на освобожденных территориях - важный шаг для повышения эффективности работы.

Открывая заседание, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана, руководитель Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Фарах Алиева отметила, что в качестве продолжения победы в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных территориях ведутся масштабные строительные работы.

Как сообщает АзерТАдж, на заседании присутствовали представители министерств, агентств и других профильных госструктур, входящих в рабочие группы.

В ходе заседания первый заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре, руководитель Рабочей группы по градостроительству Намиг Гумматов представил информацию о подготовке общего и генерального планов освобожденных территорий, проделанной работе в направлении реализации градостроительных проектов. Было отмечено, что развитие сел и поселков в Карабахском регионе требует отдельного подхода, и с этой целью объявлен конкурс на определение будущего архитектурного облика пяти сел и одного поселка. В настоящее время жюри оценивает представленные проекты.

Замминистра транспорта, связи и высоких технологий, руководитель Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Рахман Гумматов подчеркнул, что запланированные в регионе инфраструктурные проекты реализуются быстро и по плану, к проектированию дорог и разработке единых планов привлечены компании Турции.

На встрече также обсуждались вопросы разминирования освобожденных территорий, реализации проектов транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты культурного наследия и памятников истории и культуры, восстановления историко-культурных памятников в Агдаме и Шуше.

Отметим, что в рамках поездки члены Рабочей группы по науке, образованию и культуре посетили Агдам и осмотрели памятники истории и культуры, нуждающиеся в реконструкции и реставрации. Рабочие группы по градостроительству и транспорту, связи и высоким технологиям посетили Физули и Шушу. Сотрудники госорганов ознакомились с ходом строительства международного аэропорта Физули и Дороги Победы, процессом разминирования на автодороге Физули - Гадрут.

Члены группы были проинформированы о подготовке документов территориального планирования города Физули. В ходе поездки в Шушу состоялось ознакомление с радио- и телеретрансляционной станцией, зданием узла связи и существующей дорожной инфраструктурой, а также с первоначальными планировочными проектами города.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.