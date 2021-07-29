Эрдоган поздравил принесшего Турции золото Олимпиады спортсмена

Как сообщает Anadolu, финальные соревнования состоялись 31 июля. На пути к финалу в одиночном разряде среди мужчин-лучников Газоз превзошел в квалификации спортсменов из Люксембурга, Австралии, США и Японии.

Олимпийского чемпиона в телефонном разговоре поздравил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В копилке олимпийской сборной Турции теперь три медали (1 золотая, 2 бронзовые).