Погода на первый день августа
В первый день августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурно, ночью местами кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 23-26, днем 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.
Завтра в ряде регионов Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами интенсивные, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, туман, порывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит ночью 20-24, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 15-20 градусов тепла.